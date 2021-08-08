Президент Барселоны: «Месси перейдет в ПСЖ»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что 34-летний аргентинский форвард Лионель Месси станет игроком французского «Пари Сен-Жермен».

«Месси перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы он остался в «Барселоне», но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался», - сказал Лапорта.

Напомним, Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2004 года. Он провел за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и выиграл за 17 лет 35 трофеев.