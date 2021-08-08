Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Где Казахстан, а где мы? Не надо себя питать иллюзиями»

Бывший футболист донецкого «Металлурга» Кирилл Нестеренко подвел итоги первого матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций между «Колосом» и «Шахтером» из Караганды (0:0).

«По составу я скажу, что в плане футболистов это равные команды. Но у нас преимущество в том, что у нас сильнее чемпионат. Колос уже сталкивался с прогрессивными командами. Должно быть больше опыта в таких сложных матчах.

Разницы между этими двумя командами особо нет. Не надо себя питать иллюзиями, дескать, где Казахстан, а где мы. Мы отличаемся от таких стран, как Казахстан и Финляндия, своими двумя первыми командами - «Шахтер» и «Динамо». Да, это совершенно другой уровень футбола. Остальные находятся близко к командам, которым мы противостоим», - подытожил Нестеренко.

Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.