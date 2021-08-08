Виталий ГАВРИШ: «Шахтер Караганда не дает больше играть, чем сам играет»

Защитник «Колоса» Виталий Гавриш подвел итоги первого матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды (0:0).

«Мы знали, что будет такой футбол, потому что мы видели, как они играли с предыдущим соперником. Знали, что это неприятная команда, боевая. Не дает больше играть, чем сама играет.

Не скажу, что эмоции негативные, но играли неплохо. Не хватило забитого гола. Он бы немного облегчил нам жизнь. Тем не менее мы сыграли первый тайм, второй будет в Казахстане. Будем готовиться», - сказал Гавриш.

Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.