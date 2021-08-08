Андрей ПЯТОВ: «От Евро двоякие впечатления»

Голкипер оценил выступление сборной Украины на чемпионате Европы

  • 08.08.2021 06:38
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Андрей ПЯТОВ: «От Евро двоякие впечатления»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Андрей Пятов

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился впечатлениями от игры сборной Украины на Евро-2020.

«До пандемии мы были на ходу, мне кажется. Меня спрашивали о переносе Евро, я говорил: Мы все равно будем настроены. Хочется дать мотивации, чтобы не расслаблялись. На фоне победы с Португалией, выхода с первого места. Мы могли провести турнир более уверенно в плане игры. Мы сейчас более скованы, мене рискованны. Все ждали от Малиновского, что он выстрелит, но травма домучала.

От Евро двоякие впечатления. Вроде бы выступили, какое-то достижение, а чувство недосказанности осталось. Хотелось бы более уверенно провести. Там сидели восемь дней, жали, потом выстрелили со Швецией. Развязка сумасшедшая, обидная травма Беседина. Много эмоций было потрачено», - сказал Пятов.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко объявил о том, что уходит из сборной Украины после выхода в четвертьфинал Евро-2020. Он не стал продлевать контракт с УАФ.

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Источник — Футбол 1/2/3

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