Наставник Бреста: «Переход Месси – это событие для нашей дерьмовой лиги»

Мишель Дер Закарян – о возможном переходе аргентинца в ПСЖ

  • 08.08.2021 06:19
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Наставник Бреста: «Переход Месси – это событие для нашей дерьмовой лиги»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер французского «Бреста» Мишель Дер Закарян высказался о возможном переходе 34-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Мы говорим, что у нас дерьмовая лига, но если нам удастся привлечь такого игрока как Месси, это станет исключительным событием. Я не собираюсь быть здесь вежливым, но он меня возбуждает как футболист», - сказал Дер Закарян.

Напомним, Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2004 года. Он провел за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и выиграл за 17 лет 35 трофеев.

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Источник — Get French Football

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