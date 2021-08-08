Наставник Бреста: «Переход Месси – это событие для нашей дерьмовой лиги»

Главный тренер французского «Бреста» Мишель Дер Закарян высказался о возможном переходе 34-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Мы говорим, что у нас дерьмовая лига, но если нам удастся привлечь такого игрока как Месси, это станет исключительным событием. Я не собираюсь быть здесь вежливым, но он меня возбуждает как футболист», - сказал Дер Закарян.

Напомним, Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2004 года. Он провел за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и выиграл за 17 лет 35 трофеев.