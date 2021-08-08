Знакомые лица. Ответный матч Колоса и Шахтера рассудят турки

Халис Эзкахья уже обслуживал матч между украинским и казахстанским клубами

  • 08.08.2021 04:00
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Знакомые лица. Ответный матч Колоса и Шахтера рассудят турки
© ФК Колос

Во вторник, 10 августа, ковалевский «Колос» проведет ответный матч с карагандинским «Шахтером» в рамках 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Поединок состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена».

Встречу в Киеве обслужит турецкая бригада арбитров. Главным арбитром назначен Халис Эзкахья, а на линиях ему будут помогать Ибрахим Чаглар Уярджан и Али Сайгын Эгел. Четвертый судья – Хюсейин Гечек.

Интересно, что Эзкахья уже обслуживал матч между украинским и казахстанским клубами. В 2018-м турок работал на матче группового турнира Лиги Европы между «Динамо» и «Астаной» (2:2). Также Эзкахья судил матч группового турнира Лиги Европы «Атлетик» – «Заря» (0:1).

Напомним, в первом поединке «Колос» и «Шахтер» сыграли в нулевую ничью.

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Источник — УЕФА

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