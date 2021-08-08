Полузащитник Вереса: «После такого начала не так легко возвращаться в игру»

Михаил Гечев прокомментировал поражение от «Руха»

  • 08.08.2021 03:38
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Полузащитник Вереса: «После такого начала не так легко возвращаться в игру»
© nkveres.com

Полузащитник ровенского «Вереса» Михаил Гечев прокомментировал поражение от львовского «Руха» (1:2).

«Всю неделю мы целенаправленно готовились к этому матчу. Конечно, нам хотелось победить и порадовать болельщиков, но не получилось. Вы и сами все видели. Пропускать два гола на первых минутах... После такого начала не так легко возвращаться в игру. Команда старалась, но, к сожалению, забила только один мяч».

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Источник — ФК Верес

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