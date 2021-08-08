Ответный матч Шахтера и Генка рассудят румыны

Главным арбитром станет Иштван Ковач

  • 08.08.2021 02:58
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Ответный матч Шахтера и Генка рассудят румыны
© twitter.com. Иштван Ковач

Во вторник, 10 августа, донецкий «Шахтер» проведет ответный матч с «Генком» в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».

Встречу в Киеве обслужит румынская бригада арбитров. Главным арбитром назначен Иштван Ковач, а на линиях ему будут помогать Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Четвертый судья – Мариан Барбу.

В марте этого года Ковач работал на матче отборочного турнира ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией (1:1).

Напомним, в первом поединке «Шахтер» обыграл «Генк» со счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

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