Ответный матч Шахтера и Генка рассудят румыны

Во вторник, 10 августа, донецкий «Шахтер» проведет ответный матч с «Генком» в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».
Встречу в Киеве обслужит румынская бригада арбитров. Главным арбитром назначен Иштван Ковач, а на линиях ему будут помогать Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Четвертый судья – Мариан Барбу.
В марте этого года Ковач работал на матче отборочного турнира ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией (1:1).
Напомним, в первом поединке «Шахтер» обыграл «Генк» со счетом 2:1.
Источник — УЕФА
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