Александр НАЗАРЕНКО: «В последние 15 минут на поле был настоящий «валидол»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал победу в матче против «Мариуполя»

  • 08.08.2021 02:35
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Александр НАЗАРЕНКО: «В последние 15 минут на поле был настоящий «валидол»
© СК Днепр-1. Александр Назаренко

Атакующий полузащитник СК «Днепр-1» Александр Назаренко поделился эмоциями после победного матча против «Мариуполя» (2:1).

- Сегодня, по сути, игра получилась довольно тяжелой. Несмотря на то, что мы долго вели в счете, и игра была под нашим контролем, однако в последние 15 минут на поле был настоящий «валидол». Очень хороший соперник, против которого у нас всегда очень тяжелые матчи. Что касается моих моментов, то сначала у меня была перекладина, и тогда немного не повезло, ну а дальше были командные действия, когда удалось завершить комбинацию ударом и забить.

- Тебе лично удается в последних матчах набирать обороты и выполнять то, что на тебя возлагает тренерский штаб?
- Трудно сказать. Я бы не сказал, что мне все удается. Я стараюсь требовать от себя в каждом матче все по максимуму, и то же хочет главный тренер. Надеюсь, что с каждым матчем все будет все лучше и лучше. Главное, чтобы команда выигрывала, а моя личная роль в этом не так и важна.

- Возможно, твои новые бутсы так помогли твоей игре?
- Ребята говорят, что это американские бутсы и в таких в регби играют (улыбается). В общем, они достаточно удобные и мягкие.

- Большую часть встречи команда владела преимуществом, но в конце матча сопернику удалось вернуть игре интригу. Что случилось?
- Думаю, что ребята к концу игры уже устали и сели в оборону, а соперник, наоборот, загорелся и стремился отыграться. Но мы выдержали это напряжение, плюс красная карточка была у соперника, поэтому хорошо, что все закончилось именно так.

- Семь очков в трех матчах на старте сезона. Какое в целом впечатление от такого начала чемпионата?
- Впечатления только положительные, и это только начало. От матча к матчу мы будем идти дальше, и уже посмотрим что будет в конце чемпионата.

 

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Источник — СК Днепр-1

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