Артем ДОВБИК: «Главное, что сумели взять три очка»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал итоги матча против «Мариуполя» (2:1), в котором он отметился голом и голевой передачей.

- Чувствуешь себя героем матча?

- Нет, на первом месте всегда команда, ведь мы выполнили установку тренера. Могу сказать, что первый тайм нам удался на все сто процентов, а вот после перерыва были моменты, когда соперники неплохо играли. Однако мы все же дотерпели и довели игру до победы.

- У «Мариуполя» сегодня не было нескольких исполнителей. Это не расхолодило команду?

- Нет, в какой-то степени это нам придало дополнительный импульс, ведь мы понимали, что нужно обязательно брать три очка, поскольку «Мариуполь» без ключевых игроков не так сильно выглядит. Поэтому мы и воспользовались сегодня их слабыми местами.

- Во втором тайме болельщикам пришлось понервничать. Говорят, что 2:0 достаточно опасный счет, ведь он расхолаживает иногда команду...

- Да, было довольно тревожно, но все дотерпели, все молодцы. Главное, что сумели сегодня взять три очка.

- По крайней мере до завтрашнего дня команда будет находиться на первом месте. С какими чувствами будешь сегодня засыпать?

- Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидерство, безусловно, приятное. Однако впереди еще много матчей, поэтому будем настраиваться на предстоящие игры.