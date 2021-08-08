Хозяева забили 10000-й мяч в чемпионатах Украины

Поединок между «Металлистом 1925» и «Черноморцем» (3:2) увенчался 10000-м голом хозяев в чемпионатах Украины. А забил его игрок… гостей - Валерий Дубко, срезавший мяч в собственные ворота. 20-летний защитник «Черноморца», к слову, установил уникальный «рекорд», совершив «самострел» в двух матчах подряд. Наибольшее количество мячей на своем поле забили «Шахтер» - 1065, «Динамо» - 1043, «Днепр» - 665, «Карпаты» - 539 и «Таврия» - 517.