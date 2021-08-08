Юрий ГУРА: «У Шахтера приличные футболисты, на которых потратили деньги»

Наставник «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в матче 3-го тура УПЛ.

– Получилась зрелищная игра. Хочу поблагодарить ребят, они выполнили установку, которую мы давали: компактность в обороне, не садиться низко, не терять просто так мяч, а выходить через пас и начинать контригру.

– Комплектация уже завершена? Какие задачи перед командой?

– Вы постоянно задаете один и тот же вопрос. Комплектация закончена. Задачи, которые перед нами поставило руководство, будем выполнять.

– Не каждый день вы обыгрываете «Шахтер». Расскажите, как планировали игру? Как пытались противостоять новому выходу «Шахтера» из обороны?

– Я говорил: был план плотно сыграть в обороне, не садиться низко в штрафной площадке, выдерживать дистанцию от ворот, зацепиться за мяч в середине и через фланги начать атаки.

– Как изменился «Шахтер» по сравнению с прошлым сезоном?

– Изменился прилично. Я помню последнюю игру, когда они приезжали в Александрию и «Александрия» победила 2:0. Это была совсем другая команда. Но «Шахтер» есть «Шахтер». Сейчас видно: довольно-таки приличные футболисты, на которых потратили деньги, и они усилили состав.

– Поздравляю вас с чисто тренерской победой – вы переиграли Роберто Де Дзерби. А вопрос тактического плана: вы активно используете подвижную зону и очень грамотно, выходите из нее очень хорошо. На 75-й минуте вы как раз вышли в активную часть, и я думал, что вы забьете третий гол. Но вы сняли с игры форварда под номером 9. Он «наелся» или просто у вас было другое видение?

– Скажу честно: он «наелся».

– Видно, что у вас вариативность в атаке не очень широкая. Вы в дальнейшем будете каким-то образом менять ее тактически, раз не сможете кого-то еще заявить?

– Я уже сколько раз говорил: с каждым соперником мы будем играть по-разному. Например, мы не можем сами вести свою игру и начинаем подстраиваться. С тем же «Минаем» нам было тяжело взломать оборону – не было того движения от нападающих, как хотелось бы. Сегодня мы чуть-чуть перекроили состав, и вроде бы получилось.