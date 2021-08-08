Юрий ГУРА: «У Шахтера приличные футболисты, на которых потратили деньги»

Наставник «Александрии» прокомментировал победу над «Шахтером»

  • 08.08.2021 00:48
  • 158 просмотров
  • 0 комментариев
Юрий ГУРА: «У Шахтера приличные футболисты, на которых потратили деньги»
© shakhtar.com. Юрий Гура

Наставник «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в матче 3-го тура УПЛ.

– Получилась зрелищная игра. Хочу поблагодарить ребят, они выполнили установку, которую мы давали: компактность в обороне, не садиться низко, не терять просто так мяч, а выходить через пас и начинать контригру.

– Комплектация уже завершена? Какие задачи перед командой?

– Вы постоянно задаете один и тот же вопрос. Комплектация закончена. Задачи, которые перед нами поставило руководство, будем выполнять.

– Не каждый день вы обыгрываете «Шахтер». Расскажите, как планировали игру? Как пытались противостоять новому выходу «Шахтера» из обороны?

– Я говорил: был план плотно сыграть в обороне, не садиться низко в штрафной площадке, выдерживать дистанцию от ворот, зацепиться за мяч в середине и через фланги начать атаки.

– Как изменился «Шахтер» по сравнению с прошлым сезоном?

– Изменился прилично. Я помню последнюю игру, когда они приезжали в Александрию и «Александрия» победила 2:0. Это была совсем другая команда. Но «Шахтер» есть «Шахтер». Сейчас видно: довольно-таки приличные футболисты, на которых потратили деньги, и они усилили состав.

– Поздравляю вас с чисто тренерской победой – вы переиграли Роберто Де Дзерби. А вопрос тактического плана: вы активно используете подвижную зону и очень грамотно, выходите из нее очень хорошо. На 75-й минуте вы как раз вышли в активную часть, и я думал, что вы забьете третий гол. Но вы сняли с игры форварда под номером 9. Он «наелся» или просто у вас было другое видение?

– Скажу честно: он «наелся».

– Видно, что у вас вариативность в атаке не очень широкая. Вы в дальнейшем будете каким-то образом менять ее тактически, раз не сможете кого-то еще заявить?

– Я уже сколько раз говорил: с каждым соперником мы будем играть по-разному. Например, мы не можем сами вести свою игру и начинаем подстраиваться. С тем же «Минаем» нам было тяжело взломать оборону – не было того движения от нападающих, как хотелось бы. Сегодня мы чуть-чуть перекроили состав, и вроде бы получилось.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности