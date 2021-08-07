Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Виновата вся команда, сыграли очень плохо»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение в матче с «Александрией» (2:1).
- Первое поражение в Украине, что можете сказать?
- Ничего не могу сказать. Первое поражение это одинаково плохо как в Украине, так и в Италии. Мы начали игру очень плохо. Сначала мы пропустили гол, но потом сравняли. Мне не понравилось, как игроки ментально подошли к этой игре.
Сейчас я считаю очень важным поработать с командой в ментальном плане, чтобы игроки подходили к играм с правильным настроем.
- Кто виноват в пропущенных голах?
- Я не хочу обвинять кого-то конкретно, виновата вся команда. Как тренер команды, скажу, что все сыграли очень плохо.
- Многие замены в стартовом составе связаны с желанием дать отдохнуть футболистам перед ответной игрой с «Генком»?
- Соломон не играл сегодня, потому что у него травма. Когда я говорил, что у нас есть 22-23 футболиста одинаково уровня, то это действительно так. Степаненко, Патрик, Марлос – все это игроки высокого уровня и часть команды. Когда вышли Педриньо, Тете и Маркос Антонио особо ничего не изменилось. Я разочарован сегодня.
- Почему сегодня команда играла в удобную для «Александрии» игру, с навесами например?
- Я с вами не согласен. Только в последние 5 минут игры были навесы в штрафную площадь. Проблема была в том, что мяч не слишком быстро двигался по полю. Мы опаздывали на подборы, проигрывали борьбу», – сказал Де Дзерби.
Источник — Футбол 1/2/3
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Типичное Сассуоло донецкое
думаю прогресс будет
в Целом чемпионат Украины растет
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