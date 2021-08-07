Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Виновата вся команда, сыграли очень плохо»

Главный тренер «Шахтера» – о первом поражении у руля команды

  • 07.08.2021 22:40
  • 3566 просмотров
  • 17 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Виновата вся команда, сыграли очень плохо»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение в матче с «Александрией» (2:1).

- Первое поражение в Украине, что можете сказать?
- Ничего не могу сказать. Первое поражение это одинаково плохо как в Украине, так и в Италии. Мы начали игру очень плохо. Сначала мы пропустили гол, но потом сравняли. Мне не понравилось, как игроки ментально подошли к этой игре.

Сейчас я считаю очень важным поработать с командой в ментальном плане, чтобы игроки подходили к играм с правильным настроем.

- Кто виноват в пропущенных голах?
- Я не хочу обвинять кого-то конкретно, виновата вся команда. Как тренер команды, скажу, что все сыграли очень плохо. 

- Многие замены в стартовом составе связаны с желанием дать отдохнуть футболистам перед ответной игрой с «Генком»?
- Соломон не играл сегодня, потому что у него травма. Когда я говорил, что у нас есть 22-23 футболиста одинаково уровня, то это действительно так. Степаненко, Патрик, Марлос – все это игроки высокого уровня и часть команды. Когда вышли Педриньо, Тете и Маркос Антонио особо ничего не изменилось. Я разочарован сегодня.

- Почему сегодня команда играла в удобную для «Александрии» игру, с навесами например?
- Я с вами не согласен. Только в последние 5 минут игры были навесы в штрафную площадь. Проблема была в том, что мяч не слишком быстро двигался по полю. Мы опаздывали на подборы, проигрывали борьбу», – сказал Де Дзерби.

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Источник — Футбол 1/2/3

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 07.08.2021 23:44
    0
    Face Control, 07.08.2021 23:02
    Ты права, не дали два пенальти.
    В ворота шахтёра
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 07.08.2021 23:44
    0
    Та нормально сыграли
    Типичное Сассуоло донецкое
    Ссылка
    Westwood.
    online
      Westwood., 07.08.2021 23:44
    0
    Нужно ждать
    думаю прогресс будет
    в Целом чемпионат Украины растет
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 07.08.2021 23:42
    +1
    Де Дзербі грає точно в такий футбол як в Сасуоло. Багато він в Серії А виграв? Шахраї ще пошкодують що сплавили Каштру.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 07.08.2021 23:40
    0
    А
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 07.08.2021 23:40
    +1
    Saar, 07.08.2021 23:26
    Дзербі не побудує Шахтар, оскільки він звик працювати з більш сильним колективом. В Сассуоло біль класні футболісти, які більш професфонально виконують тренерські настанови.
    В Италии футболисты понимают итальянский язык. Я в кротовне латиносы смотрят на него, как на клоуна.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.08.2021 23:33
    +3
    Igor-fanDK, 07.08.2021 23:30
    "Проблема була в тому, що м'яч не дуже швидко рухався по полю..." всему вина оказывается мяч! квадратный был что ли??!!
    Динамо не тот мяч подсунуло.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.08.2021 23:32
    +1
    много бронзы, 07.08.2021 22:56
    В Италии было 10.) Зачем так тосовать состав под серъёзные команды? Мудрик и Судаков для Мариуполя и Черноморца. Но ему видней. Видать Генок дурит))
    А иначе никак. Украинцев под серьезные задачи нет и не будет.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 07.08.2021 23:30
    +6
    "Проблема була в тому, що м'яч не дуже швидко рухався по полю..." всему вина оказывается мяч! квадратный был что ли??!!
    Ссылка
    Saar
      Saar, 07.08.2021 23:26
    +2
    Дзербі не побудує Шахтар, оскільки він звик працювати з більш сильним колективом. В Сассуоло біль класні футболісти, які більш професфонально виконують тренерські настанови.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 07.08.2021 23:13
    +5
    В Киевский зоопарк их своди в воскресенье. Пусть развеяться
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 07.08.2021 23:02
    +6
    погано зіграли ще з генком,тікітака без ударів по воротах,але програти олександрії...
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 07.08.2021 23:02
    -12
    Taykitanin, 07.08.2021 22:55
    Скоро Срна і ко ознайомлять його з методичкою, як правильно давати вьюху після поразки(не дали 100%пенальті, судді винні і т.п.). І більше не буде"програвали боротьбу"
    Ты права, не дали два пенальти.
    Ссылка
    много бронзы
      много бронзы, 07.08.2021 22:56
    +4
    В Италии было 10.) Зачем так тосовать состав под серъёзные команды? Мудрик и Судаков для Мариуполя и Черноморца. Но ему видней. Видать Генок дурит))
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 07.08.2021 22:55
    +9
    Скоро Срна і ко ознайомлять його з методичкою, як правильно давати вьюху після поразки(не дали 100%пенальті, судді винні і т.п.). І більше не буде"програвали боротьбу"
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 07.08.2021 22:51
    +8
    Правильно не нужно жалеть мажоров. А вообще продолжайте в том же духе
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
      Pavlo Kolejchuk, 07.08.2021 22:47
    +5
    Нормально зіграли а краще своїх гравців виховувати і не будуть проігавать, неграм головне в ЛЧ показати і звалити.
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