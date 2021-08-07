Юрий ГУРА: «Такого подарка на день рождения я еще не получал»

Главный тренер «Александрии» остался очень доволен после матча с «Шахтером»

  • 07.08.2021 22:11
  • 3329 просмотров
  • 3 комментария
Юрий ГУРА: «Такого подарка на день рождения я еще не получал»
© ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1).

«Все ребята молодцы. Выполнили то, что мы от них просили. Готовились к этой игре целую неделю, работали над обороной, но автобус, полуавтобус никто ставить не собирался, хотелось, чтобы была еще и хорошая контратакующая игра. У нас это получилось.

Состав «Шахтера» не удивил. Понимали, что после «Генка» могут быть изменения и примерно накидали себе, кто может сыграть. Оно вроде бы так и получилось.

Старались закрыть середину поля, не выбрасываться. Были определенные моменты, но в целом компактность мы создали. 

Голы Третьякова и Ковальца? Забили и забили, не буду говорить, что это наигранные комбинации. 

Такого подарка на день рождения я еще не получал, а у меня завтра день рождения. Я сейчас очень сильно доволен», – сказал Гура.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 07.08.2021 23:08
    -7
    Для такого как ты это подарок всей жизни б.
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    padlo95
    online
      padlo95, 07.08.2021 22:47
    +6
    Мои поздравления!!!
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    Pavlo Kolejchuk
      Pavlo Kolejchuk, 07.08.2021 22:33
    +5
    За Джерело "-" А за тренера "+"
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