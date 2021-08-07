Юрий ГУРА: «Такого подарка на день рождения я еще не получал»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1).

«Все ребята молодцы. Выполнили то, что мы от них просили. Готовились к этой игре целую неделю, работали над обороной, но автобус, полуавтобус никто ставить не собирался, хотелось, чтобы была еще и хорошая контратакующая игра. У нас это получилось.

Состав «Шахтера» не удивил. Понимали, что после «Генка» могут быть изменения и примерно накидали себе, кто может сыграть. Оно вроде бы так и получилось.

Старались закрыть середину поля, не выбрасываться. Были определенные моменты, но в целом компактность мы создали.

Голы Третьякова и Ковальца? Забили и забили, не буду говорить, что это наигранные комбинации.

Такого подарка на день рождения я еще не получал, а у меня завтра день рождения. Я сейчас очень сильно доволен», – сказал Гура.