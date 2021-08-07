Андрес ИНЬЕСТА: «Трудно представить Месси в другом клубе»

Экс-игрок «Барселоны» - об уходе Лионеля Месси

  • 07.08.2021 19:57
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Андрес ИНЬЕСТА: «Трудно представить Месси в другом клубе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста у себя в Инстаграме прокомментировал уход Лионеля Месси из каталонского клуба:

«Мы провели вместе 14 лет, пережили множество моментов – волшебных и не очень удачных, – но мы всегда оставались вместе. Очень сложно представить клуб без тебя или возможность увидеть тебя на «Камп Ноу» в футболке другого клуба.

Желаю, чтобы у тебя и твоей семьи все сложилось как можно лучше. Удачи, Лео. Было приятно играть с тобой».

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Источник — Instagram

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