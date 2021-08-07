Вест Хэм с Ярмоленко обыграл Аталанту без Малиновского

Английский клуб оказался сильнее в контрольном матче

  • 07.08.2021 19:21
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Вест Хэм с Ярмоленко обыграл Аталанту без Малиновского
© ФК Вест Хэм

Седьмого августа состоялся контрольный матч между «Вест Хэмом» и «Аталантой».

Андрей Ярмоленко начал встречу в стартовом составе и провел на поле 63 минуты, результативными действиями не отметился. 

Руслан Малиновский в заявку на матч не попал.

Товарищеский матч

«Вест Хэм» – «Аталанта» – 2:0
Голы: Антонио (45+1), Форнальс (89)

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Источник — Sport.ua

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