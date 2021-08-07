Вест Хэм с Ярмоленко обыграл Аталанту без Малиновского

Седьмого августа состоялся контрольный матч между «Вест Хэмом» и «Аталантой».
Андрей Ярмоленко начал встречу в стартовом составе и провел на поле 63 минуты, результативными действиями не отметился.
Руслан Малиновский в заявку на матч не попал.
Товарищеский матч
«Вест Хэм» – «Аталанта» – 2:0
Голы: Антонио (45+1), Форнальс (89)
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Источник — Sport.ua
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