Шахтер – Александрия. Мудрик и Дентиньо выйдут в старте

Тренеры определились с футболистами, который начнут матч

  • 07.08.2021 18:36
  • 912 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер – Александрия. Мудрик и Дентиньо выйдут в старте
© ФК Шахтер Донецк

7 августа состоится матч 3-го тура УПЛ, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия». Начало встречи – в 19:30.

Стартовые составы команд:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Марлос, Патрик, Мудрик, Дентиньо.

«Александрия»: Билык, Бабогло, Ковалец, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Одарюк, Демченко, Цуриков, Копина, Дубра

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

 

 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    _-AK228
    online
      _-AK228, 07.08.2021 18:51
    0
    Ну посмотрим на этот полу основной состав Шахтера
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    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 07.08.2021 18:44
    +1
    5,5 украинцев. Как раз полсостава!
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