Шахтер – Александрия. Мудрик и Дентиньо выйдут в старте

7 августа состоится матч 3-го тура УПЛ, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия». Начало встречи – в 19:30.
Стартовые составы команд:
«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Марлос, Патрик, Мудрик, Дентиньо.
«Александрия»: Билык, Бабогло, Ковалец, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Одарюк, Демченко, Цуриков, Копина, Дубра
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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