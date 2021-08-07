Нещерет, Сидклей и еще 22 игрока едут с Динамо на матч против Зари

Восьмого августа в Запорожье «Заря» примет «Динамо» в рамках третьего тура УПЛ.

Киевляне уже отправились на матч, тренерский штаб взял с собой 24 футболиста.

Список игроков «Динамо», который едут на матч с «Зарей».

Киевляне ранее провели один матч, уверенно его выиграв. «Заря» тоже имеет 3 очка после двух туров, но провели оба матча.

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины