Нещерет, Сидклей и еще 22 игрока едут с Динамо на матч против Зари

Встреча состоится 8 августа, начало в 19:30

  • 07.08.2021 18:23
  • 1379 просмотров
  • 2 комментария
Нещерет, Сидклей и еще 22 игрока едут с Динамо на матч против Зари
© ФК Динамо Киев

Восьмого августа в Запорожье «Заря» примет «Динамо» в рамках третьего тура УПЛ.

Киевляне уже отправились на матч, тренерский штаб взял с собой 24 футболиста.

Список игроков «Динамо», который едут на матч с «Зарей».

Киевляне ранее провели один матч, уверенно его выиграв. «Заря» тоже имеет 3 очка после двух туров, но провели оба матча.

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Shchebet
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      Shchebet, 07.08.2021 18:30
    -2
    Сорри с Хачериди. Кто кого перебыкует....
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    Shchebet
    online
      Shchebet, 07.08.2021 18:29
    -3
    А зачем заигрывать Гармаша. Он восходящая звезда, уходящая или на хиба? Ни возраста, ни техники - одни бзики. Помню их связку с Зачериди
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