Нещерет, Сидклей и еще 22 игрока едут с Динамо на матч против Зари

Восьмого августа в Запорожье «Заря» примет «Динамо» в рамках третьего тура УПЛ.
Киевляне уже отправились на матч, тренерский штаб взял с собой 24 футболиста.
Список игроков «Динамо», который едут на матч с «Зарей».
Киевляне ранее провели один матч, уверенно его выиграв. «Заря» тоже имеет 3 очка после двух туров, но провели оба матча.
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Источник — ФК Динамо Киев
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