ВИДЕО. Идеальное возвращение Кучука. Два быстрых гола Руха в ворота Вереса

Сегодня «Рух» в третьем туре УПЛ дома принимает «Верес». Уже к 10-й минуте подопечные Леонида Кучука вели 2:0 – голы на счету Андрея Борячука и Юрия Климчука:
1:0 – Борячук, 6-я минута:
2:0 – Климчук, 10-я минута:
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Источник — Sport.ua
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