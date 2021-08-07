Марк-Андре ТЕР ШТЕГЕН: «Месси – настоящая легенда. Он изменил футбол»

Вратарь «Барселоны» прощается с Лионелем Месси

  • 07.08.2021 17:04
  • 321 просмотр
  • 1 комментарий
Марк-Андре ТЕР ШТЕГЕН: «Месси – настоящая легенда. Он изменил футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в себя в Инстаграме попрощался с легендой клуба Лионелем Месси, который уходит на правах свободного агента:

«Играть все эти годы вместе с тобой было огромным удовольствием, мы пережили много приятных моментов вместе, завоевывали титулы.

Бывало, что наши мнения не совпадали, но мы всегда двигались в одном направлении, и каждый из нас рос как личность вне зависимости от побед и поражений. Спасибо!

Ты сотворил историю вместе с клубом своей жизни и запомнишься как настоящая футбольная легенда, а твое достижение никто не сможет повторить – ты изменил футбол. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в дальнейшем».

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 07.08.2021 17:13
    0
    Не КриРо конечно, но игрок хороший по меркам современного футбола.
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