Рух – Верес. Известны стартовые составы

Команды сыграют в третьем туре УПЛ

  • 07.08.2021 16:24
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Рух – Верес. Известны стартовые составы
© ФК Рух

Сегодня, 7 августа «Рух» в третьем туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Панькив, Мартынюк, Мысык, Федорчук, Белый, Климчук, Бойчук, Дидык, Борячук, Гагун, Ориховский

«Верес»: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Клец, Кучеров, Дахновский, Гегедош, Г. Пасич, Шестаков

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Источник — УПЛ

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