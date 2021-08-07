Рух – Верес. Известны стартовые составы

Сегодня, 7 августа «Рух» в третьем туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рух»: Панькив, Мартынюк, Мысык, Федорчук, Белый, Климчук, Бойчук, Дидык, Борячук, Гагун, Ориховский
«Верес»: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Клец, Кучеров, Дахновский, Гегедош, Г. Пасич, Шестаков
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Источник — УПЛ
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