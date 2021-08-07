В воскресенье, 8 августа, состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Ворскла» встретится со «Львовом». Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского и начнется в 19:30.
«Ворскла» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Ворскла» – «Львов» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Львов».
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Источник — Sport.ua
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