Луис СУАРЕС: «Горжусь, что разделил с Месси прекрасные моменты в Барселоне»

Форвард «Атлетико» Мадрид Луис Суарес прокомментировал уход Лионеля Месси из «Барселоны»:

«Нужно много слов, чтобы рассказать историю, написанную тобой в «Барселоне». Клуб, в котором ты вырос, клуб, который ты так любишь, и столько титулов, которые ты выиграл, пока не стал лучшим футболистом, которого когда-либо знали.

Я всегда буду благодарен за то, как ты меня принял с тех пор, как я приехал, потому что ты — великий человек. Горжусь тем, что разделил тысячи прекрасных моментов в «Барселоне» и что мне посчастливилось играть с тобой. Я искренне надеюсь, что то, что произойдёт в будущем, будет лучшим вариантом для тебя и твоей семьи. Я так сильно тебя люблю».