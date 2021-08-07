ПСЖ забронировал Эйфелеву башню для презентации Месси

ПСЖ близок к подписанию контракта с Лионелем Месси. СМИ уже обнародовали условия контракта 34-летнего аргентинца с клубом.
Судя по всему, ПСЖ собирается представить Месси в качестве своего игрока с размахом. Клуб забронировал Эйфелеву башню на вторник, 10 августа.
Ранее ПСЖ дважды презентовал своих игроков на Эйфелевой башне: Златана Ибрагимовича в 2012 году и Неймара в 2017 году.
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Источник — Lance
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