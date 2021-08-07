Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «У Реброва нет конкурентов. Он должен возглавить сборную»

Специалист считает, что других претендентов нет

  • 07.08.2021 14:11
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  • 1 комментарий
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «У Реброва нет конкурентов. Он должен возглавить сборную»
© fcdynamo.kiev.ua

Эксперт Вячеслав Грозный считает, что УАФ должна назначить новым тренером сборной Украины Сергея Реброва.

Ранее Мирон Маркевич заявил, что именно Ребров и станет наставником национальной команды.

— Вячеслав Викторович, в ближайшие дни станет известно имя нового наставника сборной Украины. На ваш взгляд, это должен быть отечественный или иностранный специалист?

— Однозначно, только украинский тренер. Сегодня нам не нужен иностранный наставник, очень мало времени на подготовку к решающим матчам отборочного турнира чемпионата мира. В данной ситуации команду должен возглавить человек, который знает футболистов, и им должен быть Сергей Ребров.      

— Именно Сергей Ребров и Мирон Маркевич чаще всего фигурируют среди этих кандидатов…

— Я сам тренер, и хочу, чтобы сборная Украины играла на чемпионате мира. Давайте говорит объективно. Есть определенные критерии. Это должен быть действующий наставник, ни в коем случае не специалист, который долгое время не имел практики. И даже тренер, который не работал на серьезном уровне, не может рассматриваться в качестве кандидата. Такой наставник не сможет решать задачи за короткий промежуток времени. Поэтому не нужно ничего придумывать, в данном случае есть только один кандидат, Сергей Ребров. Это человек играл на высоком уровне, под руководством классных наставников, начиная с Валерия Лобановского и заканчивая Курбаном Бердыевым. Ребров — умный, думающий парень. Во время футбольной карьеры он получал нужную для себя информацию и складывал все кирпичики воедино. В качестве тренера Сергей дважды становился чемпионом Украины, три раза выиграл золотые медали с Ференцварошем в чемпионате Венгрии, вывел эту команду в групповой этап Лиги чемпионов спустя 25 лет.

А между этим он очень здорово работал в Саудовской Аравии. Это говорит о многом. Не обижая никого, в данной ситуации, у нет конкурентов. Не нужно придумывать велосипед, сегодня есть только одна кандидатура на пост главного тренера сборной Украины… При этом еще нужно уговорить этого тренера возглавить национальную команду, и не навязывать ему помощников, поскольку можно получить отказ. Другого такого момента может не быть. Спустя определенное время Ребров возглавит Тоттенхэм, и потом услугами этого специалиста воспользоваться будет проблематично.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 07.08.2021 14:17
    -1
    Я думаю если потомв Тотенхеме всё сложится хорошо то можно и на Ман Сити замахнутся, к тому времени Гвардиола наверняка захочет сменить обстановку
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