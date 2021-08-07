1 миллиард. Клуб Хави предложил Месси сумасшедший контракт

В Катаре Лео может очень хорошо заработать

  • 07.08.2021 13:12
  • 4940 просмотров
  • 10 комментариев
1 миллиард. Клуб Хави предложил Месси сумасшедший контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси после ухода из «Барселоны» еще не нашел себе новый клуб.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист подпишет контракт с ПСЖ.

Однако в борьбу за Месси готов включиться катарский «Аль-Садд». За этот клуб играет бывший партнер Лео по «Барсенлоне» - Хави. Отмечается, что «Аль-Садд» предлагает Месси трехлетний контракт с общей суммой в 1 миллиард евро.

Ранее стала известна зарплата Месси в ПСЖ.

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Источник — 101 Great Goals

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 07.08.2021 14:24
    +1
    Сергей Романчиков, 07.08.2021 14:23
    Хави тренерует,а не играет.
    Сорри.. Тренирует.
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 07.08.2021 14:23
    +1
    Хави тренерует,а не играет.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 07.08.2021 14:23
    +1
    Почему бы и нет, Лео давно всем всё доказал.
    Ссылка
    Алексей Юрченко
      Алексей Юрченко, 07.08.2021 14:18
    +1
    Лучший вариант раз с Барселоной не вышло, что ему доказывать и кому? В Европу уже всего достиг. Со сборной еще поиграет. И не придется идти усиливать соперников Барсы. Ранее так поступили Хави и Иньеста, это лучшее решение было бы!
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 07.08.2021 14:01
    +1
    -PhoeniX-, 07.08.2021 13:42
    Через три года за эти деньги можно "Барселону" купить
    Купить-купит, только уже по возрасту не пройдёт в ней играть
    Ссылка
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 07.08.2021 13:42
    +6
    Через три года за эти деньги можно "Барселону" купить
    Ссылка
    Serega163
    online
      Serega163, 07.08.2021 13:42
    +2
    Пенсия не за горами, надо подработать
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 07.08.2021 13:38
    +3
    если правда, то надо соглашаться не думаю.
    Это просто таки космические деньги. Клубы столько не зарабатывают за три года
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 07.08.2021 13:27
    +4
    Он уже всем всё доказал,можно и подзаработать
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 07.08.2021 13:24
    +4
    Сложно от такого отказаться, даже под страхом совсем потухнуть как Звезда мировой величины
    Ссылка
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