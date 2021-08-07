1 миллиард. Клуб Хави предложил Месси сумасшедший контракт

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси после ухода из «Барселоны» еще не нашел себе новый клуб.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист подпишет контракт с ПСЖ.

Однако в борьбу за Месси готов включиться катарский «Аль-Садд». За этот клуб играет бывший партнер Лео по «Барсенлоне» - Хави. Отмечается, что «Аль-Садд» предлагает Месси трехлетний контракт с общей суммой в 1 миллиард евро.

Ранее стала известна зарплата Месси в ПСЖ.