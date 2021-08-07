1 миллиард. Клуб Хави предложил Месси сумасшедший контракт

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси после ухода из «Барселоны» еще не нашел себе новый клуб.
Ранее сообщалось, что 34-летний футболист подпишет контракт с ПСЖ.
Однако в борьбу за Месси готов включиться катарский «Аль-Садд». За этот клуб играет бывший партнер Лео по «Барсенлоне» - Хави. Отмечается, что «Аль-Садд» предлагает Месси трехлетний контракт с общей суммой в 1 миллиард евро.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — 101 Great Goals
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это просто таки космические деньги. Клубы столько не зарабатывают за три года
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.