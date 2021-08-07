Монако – Нант – 1:1. Старт сезона французской Лиги 1. Видео голов и обзор

В стартовом матче 1-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нантом» (1:1)
Счет в матче на 14-й минуте открыл Желсон Мартинш. Жан-Шарль Кастеллетто на 42-й минуте уравнял ситуацию.
Лига 1. 1-й тур
«Монако» – «Нант» – 1:1
Голы: Мартинш, 14 – Кастеллетто, 42
«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике (Фофана, 72), Бадиашиле, Дисаси, Тшуамени, Диоп, Жан Лукас (Сидибе, 82), Фолланд (Головин, 59), Мартинш (Якобс, 72), Боаду (Бен-Йеддер, 59).
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 84), Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Блас (Коко, 79), Мутуссами, Перейра де Са (Коршья, 63), Саймон (Мерлен, 83), Коло Муани (Эмон, 80).
Судья: Готье (Франция).
6 августа. Монако. Стадион «Луи II».
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Жан-Шарль Кастеллетто (Нант).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Желсон Мартинш (Монако).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.