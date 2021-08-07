1-й тур
Монако
1 : 1
Нант
06.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Монако – Нант – 1:1. Старт сезона французской Лиги 1. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура чемпионата Франции

  • 07.08.2021 04:19
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Монако – Нант – 1:1. Старт сезона французской Лиги 1. Видео голов и обзор
© ФК Монако

В стартовом матче 1-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нантом» (1:1)

Счет в матче на 14-й минуте открыл Желсон Мартинш. Жан-Шарль Кастеллетто на 42-й минуте уравнял ситуацию.

Лига 1. 1-й тур

«Монако»  «Нант»  1:1

Голы: Мартинш, 14 – Кастеллетто, 42

«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике (Фофана, 72), Бадиашиле, Дисаси, Тшуамени, Диоп, Жан Лукас (Сидибе, 82), Фолланд (Головин, 59), Мартинш (Якобс, 72), Боаду (Бен-Йеддер, 59).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 84), Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Блас (Коко, 79), Мутуссами, Перейра де Са (Коршья, 63), Саймон (Мерлен, 83), Коло Муани (Эмон, 80).

Судья: Готье (Франция).

6 августа. Монако. Стадион «Луи II».

 
События матча
42' ГОЛ ! Мяч забил Жан-Шарль Кастеллетто (Нант).
14' ГОЛ ! Мяч забил Желсон Мартинш (Монако).
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Источник — Sport.ua

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