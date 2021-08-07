6 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ, в котором «Металлист 1925» и «Черноморец» устроили голевую перестрелку (3:2).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ФОТО. Металлист 1925 и Черноморец устроили голевоу шоу. Как это было
ФОТО: Кирилл Дымов, Sport.ua
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Источник — Sport.ua
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