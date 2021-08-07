ФОТО. Ты стал лучшим. Бускетс попрощался с Месси, который покидает Барсу

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс попрощался со знаменитым форвардом команды Лионелем Месси, который покидает каталонский клуб:

«Все еще пытаюсь это переварить, и знаю, что будет сложно, но я могу только поблагодарить тебя за то, что ты сделал для клуба и для всех тех, кто сопровождал тебя все эти годы, и, особенно, за отношение ко мне. Ты приехал сюда в детстве и стал лучшим игроком в истории. Клуб достиг той высоты, которую он заслуживает. Ты вошел в историю как индивидуально, так и командно.

Я всегда смогу сказать, что я играл с тобой и разделил множество моментов, большинство из которых были хорошими. Мне повезло, что я вырос и провел с тобой 13 сезонов. Я рад дружбе, которая есть у нас, и я буду очень по тебе скучать. Могу только пожелать тебе и твоей семье всего самого лучшего, вы этого заслуживаете. По тобою все будут скучать».