Юрий МОРОЗ: «Не знаю, кто лидер Черноморца. Ищем такого игрока»

Команда в трех турах пропустила 9 голов

  • 06.08.2021 21:55
  • 1374 просмотра
  • 5 комментариев
Юрий МОРОЗ: «Не знаю, кто лидер Черноморца. Ищем такого игрока»
© chernomorets.odessa.ua

Тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал поражение 2:3 от «Металлиста 1925». Одесская команда проигрывает в третьем туре УПЛ кряду.

«Боевая и хорошая игра. Думаю, зрителям понравилось. Но нам не хватило мощи, остались те же проблемы, хотя была мужская искорка. Ребята старались, бились, но результат не сохранили. Думаю, ничейный результат был бы более закономерным».

«Дубля Бугая? Да, он проделал хороший объем работы, был агрессивным. Мне сложно сказать, кто у нас лидер. Сами ищем, кто может стать лидером».

«Сыграли бы практичнее для результата, были ошибки индивидуальные. Я удовлетворен игрой», - сказал Мороз.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 06.08.2021 22:50
    0
    дубко...довбик и дубинчак должньі играть в одной команде
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    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 06.08.2021 22:48
    0
    Очень молодая команда...но смотриться
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    Face Control
      Face Control, 06.08.2021 22:18
    +2
    Ты лучше вали из Черноморца.
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    osso
      osso, 06.08.2021 22:12
    +3
    Я удовлетворен игрой», - сказал Мороз. А где смеятся?
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    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 06.08.2021 21:57
    +3
    Дубко - лидер!
    Почти в каждом матче забивает.
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