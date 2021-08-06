Юрий МОРОЗ: «Не знаю, кто лидер Черноморца. Ищем такого игрока»

Тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал поражение 2:3 от «Металлиста 1925». Одесская команда проигрывает в третьем туре УПЛ кряду.

«Боевая и хорошая игра. Думаю, зрителям понравилось. Но нам не хватило мощи, остались те же проблемы, хотя была мужская искорка. Ребята старались, бились, но результат не сохранили. Думаю, ничейный результат был бы более закономерным».

«Дубля Бугая? Да, он проделал хороший объем работы, был агрессивным. Мне сложно сказать, кто у нас лидер. Сами ищем, кто может стать лидером».

«Сыграли бы практичнее для результата, были ошибки индивидуальные. Я удовлетворен игрой», - сказал Мороз.