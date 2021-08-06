ФОТО. Кто быстрее? Верес успел подписать контракт с Месси

Клуб УПЛ «Верес» на официальной странице в Instagram объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Игрок выбрал 99-й номер.

В клубе рассчитывают, что аргентинец сможет выйти на поле уже в ближайшем матче.

Подобные упражнения в остроумии выдали и другие клубы. Например, ФК «Тростянец» из Второй лиги.

Реальную борьбу за игрока сейчас ведут «ПСЖ» и «Челси».

