ФОТО. Кто быстрее? Верес успел подписать контракт с Месси

Клубы упражняются в остроумии

  • 06.08.2021 20:51
  • 3564 просмотра
  • 6 комментариев
ФОТО. Кто быстрее? Верес успел подписать контракт с Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб УПЛ «Верес» на официальной странице в Instagram объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Игрок выбрал 99-й номер.

В клубе рассчитывают, что аргентинец сможет выйти на поле уже в ближайшем матче.

Подобные упражнения в остроумии выдали и другие клубы. Например, ФК «Тростянец» из Второй лиги.

Реальную борьбу за игрока сейчас ведут «ПСЖ» и «Челси».
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 06.08.2021 21:48
    0
    Мегажарт
    Петросян стайл детектед
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 06.08.2021 21:30
    0
    smart--Forever, 06.08.2021 21:08
    Пока Гранды Украинского футбола Верес и Тростянец ведут битву за Месси, динамо киев заинтересовался не менее звёздным футболистом чем Месси - это футболистом из Перу - Хуаном Пахуэло
    так має ж якась альтернатива Педрінью з Шахтаря Харків бути...
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 21:19
    +1
    Henriklarsson11, 06.08.2021 21:10
    им шутки не маэстро Петросян помогает придумывать?
    Поворознюк Дима
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 06.08.2021 21:10
    +2
    им шутки не маэстро Петросян помогает придумывать?
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 06.08.2021 21:08
    +2
    Пока Гранды Украинского футбола Верес и Тростянец ведут битву за Месси, динамо киев заинтересовался не менее звёздным футболистом чем Месси - это футболистом из Перу - Хуаном Пахуэло
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 06.08.2021 21:03
    +3
    🙂..👍
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