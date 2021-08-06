Новый претендент. Челси решил войти в переговоры с Месси

Сможет ли Абрамович переманить аргентинца?

  • 06.08.2021 20:22
  • 2611 просмотров
  • 2 комментария
Новый претендент. Челси решил войти в переговоры с Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанского издания AS, владелец «Челси» Роман Абрамович попросил своих представителей связаться с агентом Леонеля Месси по поводу возможного перехода в лондонскую команду.

Этим летом «Синие» не смогли подписать Эрлинга Холанда, а также пока не договорились о переходе Ромелу Лукаку из «Интера».

В такой ситуации «Челси» готов составить конкуренцию ПСЖ. В клубе понимают, что «Манчестер Сити», скорее всего, сейчас не может позволить себе Месси.

Сам игрок пока никак не комментировал свой неожиданный уход из «Барселоны».

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Источник — AS

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 06.08.2021 21:45
    0
    smart--Forever, 06.08.2021 20:29
    Не исключаю появление Лео в команде Абрамовича.
    как не крути шансов много...да и чемпонат Франции не ровня Премьерлиге, тут даже не зарплата ключевой фактор
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 06.08.2021 20:29
    +4
    Не исключаю появление Лео в команде Абрамовича.
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