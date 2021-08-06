Новый претендент. Челси решил войти в переговоры с Месси

По информации испанского издания AS, владелец «Челси» Роман Абрамович попросил своих представителей связаться с агентом Леонеля Месси по поводу возможного перехода в лондонскую команду.
Этим летом «Синие» не смогли подписать Эрлинга Холанда, а также пока не договорились о переходе Ромелу Лукаку из «Интера».
В такой ситуации «Челси» готов составить конкуренцию ПСЖ. В клубе понимают, что «Манчестер Сити», скорее всего, сейчас не может позволить себе Месси.
Сам игрок пока никак не комментировал свой неожиданный уход из «Барселоны».
Источник — AS
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