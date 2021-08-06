ВИДЕО. Бугай оформил дубль за Черноморец в первом тайме матча в Харькове

6 августа проходит матч 3-го тура УПЛ, в котором играют «Металлист 1925» и «Черноморец».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Владислав Бугай оформил дубль за «Черноморец» в первом тайме. Команда из Одессы ведет со счетом 2:1.
ГОЛ! 0:1. Бугай, 17 мин.
ГОЛ! 1:1. Батюшин, 23 мин.
ГОЛ! 1:2. Бугай, 43 мин.
Видеообзор первого тайма.
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Источник — Sport.ua
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