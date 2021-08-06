Шахтер не собирается отпускать ведущего скаута в Спартак

Руководство довольно работой Жозе Боту

  • 06.08.2021 21:11
  • 1385 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер не собирается отпускать ведущего скаута в Спартак
© shakhtar.com

По информации СМИ, «Шахтер» не собирается отпускать ведущего скаута Жозе Боту. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован московский «Спартак».

Самого Боту полностью устраивает работа в «Шахтёре». Им очень довольны и владелец клуба, и генеральный директор Сергей Палкин, и главный тренер Роберто Де Дзерби.

Руководство «Шахтёра» готово отпустить Боту только в клубы уровня «Реала» или «Челси», в то время как «Спартак» – это шаг назад для него.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 06.08.2021 21:47
    -1
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности