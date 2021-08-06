Шахтер не собирается отпускать ведущего скаута в Спартак

По информации СМИ, «Шахтер» не собирается отпускать ведущего скаута Жозе Боту. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован московский «Спартак».

Самого Боту полностью устраивает работа в «Шахтёре». Им очень довольны и владелец клуба, и генеральный директор Сергей Палкин, и главный тренер Роберто Де Дзерби.

Руководство «Шахтёра» готово отпустить Боту только в клубы уровня «Реала» или «Челси», в то время как «Спартак» – это шаг назад для него.