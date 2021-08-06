Решил вернуться. Гарри Кейн будет тренироваться с Тоттенхэмом

Форвард Гарри Кейн заявил, что с субботы вернется к работе с «Тоттенхэмом», несмотря на то, что на этой неделе отказывался тренироваться.

Игрок хочет перейти в «Манчестер Сити», однако лондонский клуб не готов отпустить свою главную звезду.

Кейн отметил, что не будет ставить под угрозу отношения с болельщиками, но в трансферную ситуацию решил не вдаваться.

Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб хочет подписать Кейна, но «Тоттенхэм» не идет на переговоры.