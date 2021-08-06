Решил вернуться. Гарри Кейн будет тренироваться с Тоттенхэмом

Форвард вернется к работе, хотя хочет уйти в «Манчестер Сити»

  • 06.08.2021 19:53
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Решил вернуться. Гарри Кейн будет тренироваться с Тоттенхэмом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Гарри Кейн заявил, что с субботы вернется к работе с «Тоттенхэмом», несмотря на то, что на этой неделе отказывался тренироваться.

Игрок хочет перейти в «Манчестер Сити», однако лондонский клуб не готов отпустить свою главную звезду.

Кейн отметил, что не будет ставить под угрозу отношения с болельщиками, но в трансферную ситуацию решил не вдаваться.

Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб хочет подписать Кейна, но «Тоттенхэм» не идет на переговоры.

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Источник — BBC

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