Решил вернуться. Гарри Кейн будет тренироваться с Тоттенхэмом

Форвард Гарри Кейн заявил, что с субботы вернется к работе с «Тоттенхэмом», несмотря на то, что на этой неделе отказывался тренироваться.
Игрок хочет перейти в «Манчестер Сити», однако лондонский клуб не готов отпустить свою главную звезду.
Кейн отметил, что не будет ставить под угрозу отношения с болельщиками, но в трансферную ситуацию решил не вдаваться.
Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб хочет подписать Кейна, но «Тоттенхэм» не идет на переговоры.
Источник — BBC
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