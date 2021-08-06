Месси или Кейн? Гвардиола рассказал о приоритете Манчестер Сити

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола указывает на то, что даже подписать свободного агента Лионеля Месси будет для клуба слишком накладно в финансовом плане.
«Мы потратили очень много денег на Джека Грилиша, который получил 10-й номер. Мы были уверены, что Месси останется в «Барселоне». И сейчас мы абсолютно не думаем о Лео».
«Конечно, такой поворот его ситуации - удивление для всех. Сейчас я могу только поблагодарить Месси за то, что помогал «Барселоне» доминировать и желаю ему всего наилучшего в карьере», - сказал Гвардиола.
Главным фаворитом на подписание аргентинца называют ПСЖ. При этом наставник подтвердил интерес к форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну.
«Нам очень интересен Кейн, но если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, то что мы можем сделать? Многим интересен Кейн, и нам в том числе», - добавил тренер.
Источник — BBC
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