Месси или Кейн? Гвардиола рассказал о приоритете Манчестер Сити

Клуб сосредоточен на Гарри Кейне

  • 06.08.2021 17:10
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Месси или Кейн? Гвардиола рассказал о приоритете Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола указывает на то, что даже подписать свободного агента Лионеля Месси будет для клуба слишком накладно в финансовом плане.

«Мы потратили очень много денег на Джека Грилиша, который получил 10-й номер. Мы были уверены, что Месси останется в «Барселоне». И сейчас мы абсолютно не думаем о Лео».

«Конечно, такой поворот его ситуации - удивление для всех. Сейчас я могу только поблагодарить Месси за то, что помогал «Барселоне» доминировать и желаю ему всего наилучшего в карьере», - сказал Гвардиола.

Главным фаворитом на подписание аргентинца называют ПСЖ. При этом наставник подтвердил интерес к форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

«Нам очень интересен Кейн, но если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, то что мы можем сделать? Многим интересен Кейн, и нам в том числе», - добавил тренер.

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Источник — BBC

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