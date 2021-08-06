Стало известно, когда Яремчук может дебютировать за Бенфику

В субботу, 7 августа «Бенфика» в первом туре чемпионата Португалии сыграет с «Морейренсе». Начало – в 20:00 по Киеву.
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш заявил, что новичок команды Роман Яремчук может дебютировать за «Орлов» уже в матче с «Морейренсе»:
«Мы стараемся подготовить его к матчу против «Морейренсе», он может быть полезен в этой встрече.
У нас есть два травмированных форвардов, которые рискуют пропустить матч. Родриго под вопросом, но Сеферович, скорее всего, не сыграет. Так что Яремчук будет в составе».
Источник — Maisfutebol
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.