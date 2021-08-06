Валерий КРИВЕНЦОВ: «В Черноморец пришла очень амбициозная молодежь»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча третьего тура украинской Премьер-лиги против одесского «Черноморца».

«Совершенно другая команда. Поменялся тренерский штаб и игроки, которые были в команде, ушли. Пришла очень амбициозная молодежь.

В любом случае молодежь хорошая и перспективная, много быстрых игроков, поэтому настраиваем футболистов, что нужно очень внимательно действовать при ответных атаках соперника», — подытожил Кривенцов.

Матч «Металлист 1925» – «Черноморец» состоится в пятницу, 6 августа. Начало в 19:30 по Киеву.