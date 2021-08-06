Валерий КРИВЕНЦОВ: «В Черноморец пришла очень амбициозная молодежь»

Наставник «Металлиста 1925» – о сопернике по предстоящему матчу

  • 06.08.2021 16:57
  • 279 просмотров
  • 2 комментария
Валерий КРИВЕНЦОВ: «В Черноморец пришла очень амбициозная молодежь»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча третьего тура украинской Премьер-лиги против одесского «Черноморца».

«Совершенно другая команда. Поменялся тренерский штаб и игроки, которые были в команде, ушли. Пришла очень амбициозная молодежь.

В любом случае молодежь хорошая и перспективная, много быстрых игроков, поэтому настраиваем футболистов, что нужно очень внимательно действовать при ответных атаках соперника», — подытожил Кривенцов.

Матч «Металлист 1925» – «Черноморец» состоится в пятницу, 6 августа. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    udman1111
      udman1111, 06.08.2021 17:05
    0
    Олигархов-бандитов.
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    udman1111
      udman1111, 06.08.2021 17:03
    +1
    В Чорноморец пришло Динамо. Но болелы ДК только о Мариуполе говорят, а это им норм. Вообще эти фармы не должны быть в нашем футболе. Максимум 3-5 арендованных из нашего чемпа как лимит и проблема отпадает. Но наши чинуши как и вся власть танцует под дудку олигархов абан литов.
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