Олег ШЕЛАЕВ: «Насторожила неуверенная игра Трубина на выходах»

Специалист – об игре вратаря «Шахтера» в выездном матче с «Генком»

  • 06.08.2021 16:35
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  • 1 комментарий
Олег ШЕЛАЕВ: «Насторожила неуверенная игра Трубина на выходах»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Создалось впечатление, что «Шахтер» приехал в Генк с целью победить, сохранив побольше сил для будущих игр. Отсюда и прагматизм в действиях, неторопливый розыгрыш мяча на своей половине поля, отсутствие желания взвинтить темп.

Хорошо, что запаса прочности хватило справиться с бельгийской командой, которая никогда не ставила перед собой высоких задач на международной арене.

Понравилась длинная скамейка запасных у «Шахтера», вышедшие на замену игроки сделали свое дело, переломив  ход событий в поединке, который поначалу складывался неудачно для «горняков». Отпраздновав волевую викторию, «Шахтер» сделал весомую заявку на выход в следующий раунд, хотя сыграй более активно, мог досрочно снять с повестки дня вопрос о победителе в этой паре.

Еще насторожила неуверенная игра вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина на выходах. Понимаю, что  ему не хватает опыта, но если тебе доверили место в основе, надо постараться побыстрее устранить изъяны в подготовке. Тем более, что следующие соперники уже будут посерьезнее», - сказал Шелаев.

Ответный матч пройдет в Киеве 10 августа. Начало – в 20:30.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    udman1111
      udman1111, 06.08.2021 17:00
    0
    А пусть скажет кто даже из топ вратарей не имеет проблем на выходах? Хотя меня это тоже всегда настораживает у Турбина, Пятов более уверен в этом плане, но в рамке Турбин сильнее во многих параметрах сейчас.
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