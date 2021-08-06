Олег ШЕЛАЕВ: «Насторожила неуверенная игра Трубина на выходах»

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Создалось впечатление, что «Шахтер» приехал в Генк с целью победить, сохранив побольше сил для будущих игр. Отсюда и прагматизм в действиях, неторопливый розыгрыш мяча на своей половине поля, отсутствие желания взвинтить темп.

Хорошо, что запаса прочности хватило справиться с бельгийской командой, которая никогда не ставила перед собой высоких задач на международной арене.

Понравилась длинная скамейка запасных у «Шахтера», вышедшие на замену игроки сделали свое дело, переломив ход событий в поединке, который поначалу складывался неудачно для «горняков». Отпраздновав волевую викторию, «Шахтер» сделал весомую заявку на выход в следующий раунд, хотя сыграй более активно, мог досрочно снять с повестки дня вопрос о победителе в этой паре.

Еще насторожила неуверенная игра вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина на выходах. Понимаю, что ему не хватает опыта, но если тебе доверили место в основе, надо постараться побыстрее устранить изъяны в подготовке. Тем более, что следующие соперники уже будут посерьезнее», - сказал Шелаев.

Ответный матч пройдет в Киеве 10 августа. Начало – в 20:30.