Артур АВАГИМЯН: «Психологически Черноморец в нормальном состоянии»

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян поделился ожиданиями от матча третьего тура украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

«Психологически команда в нормальном состоянии, потому что мы тоже понимали, с кем играли. Это команды, которые будут бороться за первую пятерку в этом году. У нас молодая команда. Думаю, все наладится и мы наберем очки.

Команда сильная. Я думаю, будет хорошая игра. Соперник сильный, несмотря на то, что состав они не поменяли», - подытожил Авагимян.

Матч «Металлист 1925» – «Черноморец» состоится в пятницу, 6 августа. Начало в 19:30 по Киеву.