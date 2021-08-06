Артур АВАГИМЯН: «Психологически Черноморец в нормальном состоянии»

Хавбек «моряков» – о двух поражениях на старте чемпионата

  • 06.08.2021 16:11
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Артур АВАГИМЯН: «Психологически Черноморец в нормальном состоянии»
© ФК Черноморец. Артур Авагимян

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян поделился ожиданиями от матча третьего тура украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

«Психологически команда в нормальном состоянии, потому что мы тоже понимали, с кем играли. Это команды, которые будут бороться за первую пятерку в этом году. У нас молодая команда. Думаю, все наладится и мы наберем очки.

Команда сильная. Я думаю, будет хорошая игра. Соперник сильный, несмотря на то, что состав они не поменяли», - подытожил Авагимян.

Матч «Металлист 1925» – «Черноморец» состоится в пятницу, 6 августа. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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