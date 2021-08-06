В субботу, 7 августа, состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» будет принимать ровенский «Верес».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Рух» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Верес».