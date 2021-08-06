СОПКО: «Нужно уходить от разговоров, что мы фавориты в матчах с казахами»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Сопко подвел итоги первого матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций между «Колосом» и «Шахтером» из Караганды (0:0).

«Надо принимать данность. У нас нет такого класса и превосходства над этими клубами. Если взять по деньгам и по футболистам, которые играют в Караганде, они ничем не хуже игроков Колоса. А может быть даже некоторые позиции посильнее.

Говорить о том, что мы фавориты... Я думаю, надо уходить от этого. Надо говорить о готовности на сегодня. Смотреть, насколько игроки подобраны, насколько усилились, а потом требовать», - считает Сопко.

Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.