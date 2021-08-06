Юрий МОРОЗ: «Ребята могут играть, но есть определенные вопросы»

Главный тренер одесского «Черноморца» Юрий Мороз поделился ожиданиями от матча третьего тура украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

«Хотелось бы, чтобы они быстрее прогрессировали и росли. Времени маловато. Стараемся делать все, чтобы они раскрепостились и почувствовали игру. Ребята умеющие, ребята могут играть, но есть определенные вопросы.

«Металлист 1925» - очень хорошая и крепкая команда. Мы анализировали. Есть хорошие исполнители. Будем биться», — подытожил Мороз.

Матч «Металлист 1925» – «Черноморец» состоится в пятницу, 6 августа. Начало в 19:30 по Киеву.