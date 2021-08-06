ВИДЕО. Слова Джека Грилиша после перехода в Манчестер Сити

Накануне «Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишем.
Сумма трансфера 25-летнего хавбека сборной Англии составила 100 миллионов фунтов стерлингов. Грилиш стал самым дорогим британским футболистом в истории.
Прежний рекорд удерживал Гарет Бэйл, который в 2013 году сменил «Тоттенхэм» на «Реал» за 85 млн фунтов стерлингов.
Вашему вниманию предлагаем запись первого интервью Грилиша после подписания контракта с «горожанами».
Источник — Sport.ua
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