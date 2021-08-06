Андрей БОГДАНОВ: «Только первый тайм сыграли, второй будет в Астане»

Лидер «Колоса» – о ничьей с «Шахтером» из Караганды

  • 06.08.2021 12:59
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  • 1 комментарий
Андрей БОГДАНОВ: «Только первый тайм сыграли, второй будет в Астане»
© ФК Колос. Андрей Богданов

Полузащитник «Колоса» Андрей Богданов подвел итоги первого матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды (0:0).

«Только первый тайм сыграли, второй будет в Астане. Тяжелая игра. Понятно, что все решится в Казахстане, так что будем настраиваться на Казахстан. Нам не хватило забитого гола для победы.

Как готовиться к штучному газону в выездном матче? Не знаю, сейчас зайду в раздевалку, там тренер все скажет.

Это еврокубки, цена ошибки очень большая. «Шахтер» не удивил, мы знали, как они играют - силовая команда», - сказал Богданов.

Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 06.08.2021 13:31
    -1
    З такою слабенькою грою у другому таймі вам вже нічого не світить.
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