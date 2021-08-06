Андрей БОГДАНОВ: «Только первый тайм сыграли, второй будет в Астане»

Полузащитник «Колоса» Андрей Богданов подвел итоги первого матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды (0:0).
«Только первый тайм сыграли, второй будет в Астане. Тяжелая игра. Понятно, что все решится в Казахстане, так что будем настраиваться на Казахстан. Нам не хватило забитого гола для победы.
Как готовиться к штучному газону в выездном матче? Не знаю, сейчас зайду в раздевалку, там тренер все скажет.
Это еврокубки, цена ошибки очень большая. «Шахтер» не удивил, мы знали, как они играют - силовая команда», - сказал Богданов.
Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.
Источник — Футбол 1/2/3
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