Андрей БОГДАНОВ: «Только первый тайм сыграли, второй будет в Астане»

Полузащитник «Колоса» Андрей Богданов подвел итоги первого матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды (0:0).

«Только первый тайм сыграли, второй будет в Астане. Тяжелая игра. Понятно, что все решится в Казахстане, так что будем настраиваться на Казахстан. Нам не хватило забитого гола для победы.

Как готовиться к штучному газону в выездном матче? Не знаю, сейчас зайду в раздевалку, там тренер все скажет.

Это еврокубки, цена ошибки очень большая. «Шахтер» не удивил, мы знали, как они играют - силовая команда», - сказал Богданов.

Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.