ВОЛЫНЕЦ: «Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка»

Голкипер «Колоса» Евгений Волынец подвел итоги первого матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды (0:0).

«После второй игры посмотрим, какой это результат. Хорошая игра была, хорошая атмосфера, очень непростой соперник. Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка, потому что очень боевая команда, хорошо ведет борьбу и борется за каждый мяч, поэтому непростой соперник. Посмотрим, что получится после второй игры», - сказал Волынец.

Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.