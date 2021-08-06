ВОЛЫНЕЦ: «Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка»

Голкипер «Колоса» Евгений Волынец подвел итоги первого матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды (0:0).
«После второй игры посмотрим, какой это результат. Хорошая игра была, хорошая атмосфера, очень непростой соперник. Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка, потому что очень боевая команда, хорошо ведет борьбу и борется за каждый мяч, поэтому непростой соперник. Посмотрим, что получится после второй игры», - сказал Волынец.
Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.
Источник — Футбол 1/2/3
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