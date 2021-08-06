ВОЛЫНЕЦ: «Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка»

Вратарь «Колоса» – о ничьей с «Шахтером» из Караганды

  • 06.08.2021 12:17
  • 452 просмотра
  • 1 комментарий
ВОЛЫНЕЦ: «Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка»
© Футбол 1/2/3. Евгений Волынец

Голкипер «Колоса» Евгений Волынец подвел итоги первого матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды (0:0).

«После второй игры посмотрим, какой это результат. Хорошая игра была, хорошая атмосфера, очень непростой соперник. Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка, потому что очень боевая команда, хорошо ведет борьбу и борется за каждый мяч, поэтому непростой соперник. Посмотрим, что получится после второй игры», - сказал Волынец.

Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    umnuy2
      umnuy2, 06.08.2021 12:41
    0
    Получается тогда вы просто убогие.
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