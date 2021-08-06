ВИДЕО. Яремчук с Бенфикой готовится к первому туру чемпионата Португалии

«Бенфика» вернулась в Португалию из Москвы, где команда обыграла «Спартак» (2:0) в рамках квалификации Лиги чемпионов.
Украинский нападающий Роман Яремчук не полетел с командой в Россию, но присоединился к коллективу уже в Браге, где 7-го августа «Бенфика» проведет матч первого тура чемпионата Португалии против «Морейренсе».
Напомним, Яремчук перешел в «Бенфику» за 17 млн евро.
🇷🇺 Moscovo ✈️ Braga 🇵🇹#MFCSLB #EPluribusUnum pic.twitter.com/TM2ft0TbLl— SL Benfica (@SLBenfica) August 5, 2021
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Источник — Sport.ua
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