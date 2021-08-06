Шахтер примет «неудобного» для себя соперника из Александрии

В прошлом сезоне эти команды дважды встречались и Шахтер добыл только один зачетный пункт

  • 06.08.2021 09:11
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Шахтер примет «неудобного» для себя соперника из Александрии

В перерыве между матчами квалификации Лиги чемпионов против бельгийского Генка, донецкий Шахтер в третьем туре УПЛ будет принимать Александрию (07.08, 19:30). Главное внимание тренерского штаба Роберто Де Дзерби приковано к еврокубковым задачам, но и старт внутреннего чемпионата также очень важен со стратегической точки зрения. Сейчас аналитики Parimatch дают Шахтеру 81% на победу против 6% у Александрии, ничья оценивается в 13%.

Прошлый сезон Александрия завершила на 9 строчке турнирной таблицы, что не удовлетворило менеджмент клуба и его фанатов. Это привело к смене главного тренера, а на место Владимира Шарана пришел Юрий Гура со своим штабом. Также в межсезонье произошло серьезное кадровое усиление, в клуб пришли новые исполнители, среди которых аргентинец Клаудио Спинелли, который принадлежал Дженоа, защитник малийского происхождения Боурама Фомба и хорошо известный украинским болельщикам Сергей Рыбак. Существенное усиление для горожан, которые стремятся повторить свое самое большое достижение - бронзовые награды УПЛ сезона 2018/19.

Накануне горняки в выездном матче против бельгийского Генка добыли очень важную волевую победу 2:1, и улучшили шансы попасть в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Поэтому, перед игрой с Александрией у горняков будет хорошее настроение, и даже если тренер даст отдохнуть ведущим игрокам, на скамейке запасных Шахтера немало неплохих исполнителей, которые ожидают своего шанса проявить себя.

В прошлом сезоне эти команды дважды встречались между собой в рамках Премьер-лиги и Шахтер добыл только один зачетный пункт. В 10 туре была расписана ничья 1:1 на НСК Олимпийский, а в апреле уже в этом году Александрия дома победила со счетом 2:0. В последние годы принципиальность этого противостояния растет и за ним всегда интересно наблюдать, потому надеемся, что на этот раз команды также подарят болельщикам великолепную игру. Относительно первых двух туров, то команда Юрия Гуры успела отметиться двумя сенсационными результатами. В первом матче они на выезде одолели Зарю, а уже во втором не менее сенсационно минимально уступили Минаю. У горняков первые результаты в сезоне более стабильны. В матче с Ингульцем была одержана победа 2:1, а во втором туре не имел шансов Львов - 3:0.

Без сомнений, для Шахтера встреча с Александрией будет не столько репетицией перед игрой с Генком, сколько непростой борьбой за важные три очка.

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Источник — Sport.ua

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