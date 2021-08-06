Магомед АДИЕВ: «Из-за удаления игра с Колосом перевернулась»

Главный тренер карагандинского «Шахтера» подвел итог матча Лиги Конференций

  • 06.08.2021 08:10
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Магомед АДИЕВ: «Из-за удаления игра с Колосом перевернулась»
© ФК Шахтер Караганда

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Магомед Адиев подвел итоги матча с «Колосом» (0:0).

– Начало матча осталось за хозяевами – они более активно атаковали, прессинговали, у нас совершенно не держался мяч, мы опаздывали на доли секунды. Где-то ближе к 20-й минуте мы исправили ситуацию, вошли в игру, начали создавать моменты, которые должны были реализовывать. Второй тайм начали нормально. Соперник тоже давил, мы имели выходы, но из-за удаления игра перевернулась, не смогли выходить в атаки, больше думали об обороне и играли, чтобы не пропустить.

– Что будет самым главным в ответном матче?
– Главное – победа. Обе команды будут к этому стремиться. Надо хорошенько подготовиться, подумать, как нам действовать. Будем соблюдать баланс. Настрой будет запредельный. Я бы не стал говорить о роли фаворита и аутсайдера, до матча я и думал о практически равной игре. Будем играть и прилагать усилия, а там посмотрим.

– Будет ли ротация?
– Меня радует, что к нам пошли на встречу и перенесли кубковые игры. У нас сложный график, так что будем готовиться к предстоящей ответной игре в пятидневном микроцикле.

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Источник — Шахтер Караганда

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