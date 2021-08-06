Сан-Хосе. Ястремская не смогла доиграть четвертьфинал в паре

Даяна зачехлила ракетку на соревнованиях в США

  • 06.08.2021 09:50
  • 410 просмотров
  • 4 комментария
Сан-Хосе. Ястремская не смогла доиграть четвертьфинал в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила борьбу в парном разряде турнира серии WTA 500 в Сан-Хосе.

Украинка в дуэте с  Валерией Савиных из России проиграла американке Кэти Макнелли и Коко Вандевей. 

В концовке второго сета у Ястремской возникли проблемы с коленом, она воспользовалась медицинским перерывом, но все же не смогла доиграть матч

Сан-Хосе. 1/4 финала парного разряда
Даяна Ястремская/Валерия Савиных – Кэти Макнелли/Коко Вандевей – 4:6, 5:6 (отказ)

Ранее Ястремская проиграла первый матч одиночного разряда.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
      Alehandro, 06.08.2021 10:14
    -1
    Мало хороших теннисисток, шо надо кацапок в пару брать? У Даяны до сих пор кисель в голове... Вообще ни разу не жалко, что проиграла
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 06.08.2021 10:01
    0
    Elis, 06.08.2021 09:56
    "Медичним перервою" - це знущання над українською мовою просто неможливо читати. Краще вже не ставте взагалі нічого, якщо навіть 3 хв не плануєте витратити на вичитування матеріалу.
    в 3 рядках - 7 помилок, а потім ще банять, коли їм на це вказуєш
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.08.2021 09:59
    0
    После длительного перерыва и прекращения(?) принимать допинг чрез сперму бойфренда, организм конечно не готов к таким нагрузкам ....
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    Elis
      Elis, 06.08.2021 09:56
    0
    "Медичним перервою" - це знущання над українською мовою просто неможливо читати. Краще вже не ставте взагалі нічого, якщо навіть 3 хв не плануєте витратити на вичитування матеріалу.
    Ссылка
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