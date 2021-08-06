Сан-Хосе. Ястремская не смогла доиграть четвертьфинал в паре

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила борьбу в парном разряде турнира серии WTA 500 в Сан-Хосе.

Украинка в дуэте с Валерией Савиных из России проиграла американке Кэти Макнелли и Коко Вандевей.

В концовке второго сета у Ястремской возникли проблемы с коленом, она воспользовалась медицинским перерывом, но все же не смогла доиграть матч

Сан-Хосе. 1/4 финала парного разряда

Даяна Ястремская/Валерия Савиных – Кэти Макнелли/Коко Вандевей – 4:6, 5:6 (отказ)

Ранее Ястремская проиграла первый матч одиночного разряда.