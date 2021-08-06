Сан-Хосе. Ястремская не смогла доиграть четвертьфинал в паре

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила борьбу в парном разряде турнира серии WTA 500 в Сан-Хосе.
Украинка в дуэте с Валерией Савиных из России проиграла американке Кэти Макнелли и Коко Вандевей.
В концовке второго сета у Ястремской возникли проблемы с коленом, она воспользовалась медицинским перерывом, но все же не смогла доиграть матч
Сан-Хосе. 1/4 финала парного разряда
Даяна Ястремская/Валерия Савиных – Кэти Макнелли/Коко Вандевей – 4:6, 5:6 (отказ)
Ранее Ястремская проиграла первый матч одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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